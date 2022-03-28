Оттава, , 05:21 — REGNUM Товары российского производства решили убрать с полок на фоне санкционных мер в отношении России сети супермаркетов Канады. Об этом 27 марта сообщает канадская газета Globe and Mail.

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В связи со спецоперацией России на Украине и санкциями, предпринятыми из-за этого в отношении Москвы странами Запада, в крупных супермаркетах приняли решение убрать с полок все товары российского производства. В частности, на склад отправились квас, семена подсолнечника, зефир в шоколаде.

Компания Empire Company Ltd., которой принадлежат продуктовые сети Sobeys, Safeway и FreshCo и торговая сеть Metro Inc начали изымать из продажи российские товары ещё в начале марта. Ритейлер Loblaw Companies, убирая с полок товары российского производства, следит за тем, чтобы они не заказывались повторно.

Уточняется, что речь идёт примерно о десяти единицах товара. Их исчезновение из продажи в Канаде расценивается экономистами как символический жест, не оказывающий фактически никакого влияния на экономику России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канадские магазины на фоне санкций против России объявили «войну» российской водке.

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