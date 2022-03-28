Благовещенск, 28 марта, 2022, 05:24 — ИА Регнум. В Приамурье Борис Белобородов сменил должность уполномоченного по правам предпринимателей в регионе на статус общественного омбудсмена. Он возглавил бюро предпринимателей в «Опора России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аппарата регионального уполномоченного.

Фото прес-службы правительства Калужской области На встрече с предпринимателями

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Опыт работы Бориса Белобородова назвала важным в сложившихся условиях санкционного давления председатель регионального отделения «ОПОРЫ России» Татьяна Максимова. Она подчеркнула, что омбудсмен умеет эффективно решать задачи. Необходимость выполнения им функции уполномоченного на общественных началах также подтвердили в областных отделениях «Деловой России», Торгово-промышленной палаты, Союза промышленников, предпринимателей и работодателей, некоммерческом партнерстве «Дальневосточный аграрий» и других предпринимательских объединениях.

«Опыт практической работы Бориса Белобородова, знание законов, неравнодушное отношение к работе позволяют эффективно решать задачи по защите прав бизнеса в регионе, что особенно важно с условиях внешнего санкционного давления. Общественный омбудсмен совместно с деловыми объединениями образуют эффективную команду, работающую для амурских предпринимателей. Открытость, независимость, честный взгляд на недостатки, готовность делиться с бизнесом важной информацией — все это очень нужно амурским предпринимателям — от рестораторов и турагентов до овощеводческих хозяйств и сельских магазинов», — отметила председатель регионального отделения «Опоры России» Татьяна Максимова.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов принял решение оставить свой пост в январе. Ему не хватило открытости со стороны представителей власти и смутило разное понимание задач уполномоченного.