Токио, , 05:07 — REGNUM Япония внесёт поправки в закон об иностранной валюте, чтобы не допустить каких-либо послаблений в санкциях против России, заявил 28 марта премьер-министр Фумио Кисида в ходе парламентских дебатов.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы намерены подготовить поправки в закон об иностранной валюте, чтобы предотвратить уклонение от санкций, в том числе посредством транзакций в криптовалюте», — цитирует ТАСС Кисиду.

По закону в области валютного регулирования в Японии требуется от банков подтверждения того, что получатель денег (исключение — криптовалюта) не находится под санкциями. Введение в отношении криптовалюты таких же правил, как и для банков, по мнению властей, повысит эффективность санкций.

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Как сообщало ИА REGNUM, понятие майнинга необходимо закрепить в нормативно-правовой базе в кратчайшие сроки, заявил 26 марта замглавы министерства энергетики Евгений Грабчак на конференции «Российской ассоциации криптоэкономики искусственного интеллекта и блокчейн».