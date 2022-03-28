Москва, , 04:59 — REGNUM IT-отрасль ждёт возвращения в Россию до 10 тыс. специалистов. За последний месяц страну покинули до 20 тыс. таких работников, сообщили в объединении разработчиков «Руссофт».

За компьютером (сс) MadFishDigital

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По мнению президента InfoWatch Натальи Касперской, многие айтишники уехали «в состоянии паники», однако решение покинуть Россию может измениться.

Россия предоставила высокотехнологичной отрасли крайне широкие меры поддержки, в то время как найти достойную работу за границей сможет далеко не каждый такой специалист.

Президент объединения разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров считает, что в течение восьми-десяти месяцев в Россию вернётся от трети до половины спонтанно покинувших страну IT-специалистов, передают «Известия».

Кроме того, некоторые уехавшие сотрудники продолжают работать на свои компании дистанционно. Скорее всего, через какое-то время они вернутся.

Напомним, в марте правительство и Минцифры объявили о дополнительных мерах поддержки IT-отрасли. Это, в частности, льготная ипотека и отсрочка от призыва на военную службу сотрудников IT-компаний.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний IT-индустрии, а также туризма.

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