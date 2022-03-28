На вывозных рейсах из-за границы в Россию вернулись более 13 тыс. туристов
Москва, 28 марта, 2022, 04:52 — ИА Регнум. С начала марта авиакомпанией «Россия» вывезено из-за границы почти 13,5 тыс. пассажиров.
Rschider
Самолёт авиакомпании «Россия»
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Всего рейсами АК «России» за все время вывозных рейсов вернулись домой 13 446 пассажиров.
Масштабная программа вывозных рейсов началась в конце февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, 51 турист из Башкирии вернулся на родину из Египта.