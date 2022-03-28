Пекин, 28 марта, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Трастовая деятельность в Китае отчиталась о стабильном росте в прошлом году, переломив тенденцию к сокращению, длившуюся с 2018 года, сообщает 27 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Китайской ассоциации трастовых управляющих (CTA), непогашенные трастовые активы страны достигли 20,55 трлн юаней ($3,23 трлн) в конце 2021 года, что на 0,29% больше в годовом исчислении. Согласно данным, этот показатель увеличился на 110 млрд юаней, или на 0,52%, по сравнению с показателем на конец третьего квартала.

Масштаб трастовых активов, управляемых трастовой индустрией, показывал отрицательный рост с 2018 по 2020 год, сказал неисполнительный директор CTA Чжоу Сяомин.

Несмотря на сокращение масштабов трастовых активов с 2018 года, операционный доход трастовой индустрии оставался относительно стабильным, показали данные CTA. В прошлом году общая прибыль отрасли достигла 60,17 млрд юаней, увеличившись на 3,17% в годовом исчислении, сообщила ассоциация.