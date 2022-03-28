Пекин, , 04:44 — REGNUM Торговля денежными облигациями на межбанковском рынке облигаций Китая выросла в прошлом месяце, показали данные Народного банка Китая, передает 27 февраля агентство Синьхуа.

В феврале оборот достиг 17,3 трлн юаней (около $2,72 трлн), увеличившись на 69% в годовом исчислении и на 8,8% в месячном исчислении. Оборот торговли денежными облигациями на биржевом рынке облигаций составил 2,1 трлн юаней, увеличившись на 54,3% в годовом исчислении и на 4,4% в месячном исчислении.

Между тем, количество внебиржевых торгов облигациями коммерческих банков достигло 122 000 единиц, а оборот составил 13,86 млрд юаней.