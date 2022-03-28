Пекин, 28 марта, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Банк развития Китая увеличил свою кредитную поддержку в 2021 году для содействия возрождению сельских районов на всех фронтах, сообщает 27 марта агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

В прошлом году банк предложил 594,8 млрд юаней ($93,5 млрд) в виде кредитов, продвигая ключевые области, включая модернизацию сельскохозяйственного сектора и оказание последующей поддержки тем, кто переехал из необустроенных районов, говорится в сообщении.

Почти половина займов была использована для поддержки районов, которые были выведены из нищеты, чтобы помочь им закрепить достижения в области борьбы с нищетой. Из общей суммы 146,8 млрд юаней было выделено на поддержку строительства инфраструктуры в сельских районах и улучшение водоснабжения, электроснабжения, дорог, газа и интернета.

Банк выделял специальные кредиты на весеннюю пахоту в течение трех лет подряд, стремясь поддержать производство и оборот сельскохозяйственных средств производства и гарантировать поставки сельскохозяйственной продукции.