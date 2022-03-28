Берлин, , 04:36 — REGNUM Германия уже в 2022 году может отказаться от импорта угля и нефти из России, заявилканцлер Олаф Шольц.

Германия Petra B. Fritz

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«Мы попытаемся уже в этом году уйти от российского импорта угля и нефти, и мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа», — цитирует Шольца РАИ Новости.

Канцлер ФРГ при этом не отрицает, что страны ЕС зависят от российских поставок и своим отказом инициируют «существенный экономический кризис».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявлял, что резкое эмбарго могло бы отрицательно сказаться на рынке труда.