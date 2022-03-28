Благовещенск, 28 марта 2022, 04:42 — REGNUM Продовольственную безопасность Амурской области намерены обеспечивать с помощью финансовых вливаний. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Олег Турков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.
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Производители продуктов смогут получить льготные кредиты, на обеспечение недорогих заёмных средств будут выделяться бюджетные субсидии. На выдачу краткосрочных дешёвых займов сельхозпроизводителям области в 2022 году потратят 570 млн рублей — в три раза больше, чем в 2021. Деньги будут тратить в основном на топливо и запчасти для техники, удобрения, переработку растениеводческой и животноводческой продукции, приобретение новых машин.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области предпринимают меры по обеспечению стабильной работы систем транспорта, энергетики и ЖКХ. Особое внимание также уделят строительству, дорожной отрасли и сельскому хозяйству.