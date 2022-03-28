Гонконг, Китай, 28 марта, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Период выдвижения кандидатов на выборы главы исполнительной власти Специального административного района (САР) Гонконг в Китае продлится с 3 по 16 апреля, сообщила Комиссия по выборам, передает агентство Синьхуа.

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Выборы, проводимые раз в пять лет, которые первоначально были запланированы на 27 марта, были перенесены на 8 мая из-за эпидемии COVID-19. Судья Суда первой инстанции Высокого суда Гонконга Кейт Юнг, была назначена Комиссией по выборам в качестве уполномоченного по выборам.

Кандидаты на должность главы исполнительной власти должны выдвигаться совместно не менее чем 188 членами Избирательной комиссии, среди которых число членов от каждого сектора должно быть не менее 15. Каждый член Избирательной комиссии может выдвинуть только одного кандидата.

Избирательная комиссия избирает назначенного главу исполнительной власти тайным голосованием по принципу «один человек — один голос». Для избрания назначенного главы исполнительной власти требуется простое большинство голосов всех 1500 членов Избирательной комиссии.