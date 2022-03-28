Рим, 28 марта, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Серьёзное негативное воздействие на туристическую отрасль Италии оказывают рост цен на энергоносители и обострение международной напряженности. Как заявили 27 марта в национальной ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti, турпоток Италии пока не может вернуться на уровень до пандемии COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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В первом квартале 2022 года туристы провели в гостиницах и других структурах рекреационного комплекса Италии только 41 млн ночей. Это на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передаёт агентство «Прайм». Всего с января по март текущего года в Италии отдохнули чуть более 12 млн человек.

Особенно обращает на себя внимание сокращение иностранного туризма. В первом квартале текущего года число ночей, проведенных иностранными туристами в Италии, на 10 млн (38%) меньше, чем в аналогичный период до начала пандемии.

События на Украине привели к тому, что в туротрасли Италии «в конце февраля обрушились заказы из стран Восточной Европы». Показатели, связанные с числом туристов из США, находятся ниже среднего уровня.

Что касается внутреннего туризма, 37% итальянцев в марте сократили свои поездки на личных автомобилях из-за роста цен на топливо.

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