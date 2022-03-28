Благовещенск, , 04:29 — REGNUM В Благовещенске утром 28 марта проверяли на наличие взрывных устройств районный, городской и арбитражный суды, а также судебный департамент. В зданиях работали правоохранительные органы, сообщило ИА AmurLife.

Эвакуация из здания Пресненского районного суда Москвы Елена Черенкова © ИА REGNUM

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Об автомобилях спецслужб и кинологах с собаками возле инстанций сообщили очевидцы. Работники учреждений ждали окончания проверок на улице.

По информации Амур. инфо, в одном из зданий проверка уже завершена, взрывное устройство не было обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта поступила информация о возможности терактов в самолётах аэропорта Благовещенска. Взрывное устройство не нашли.