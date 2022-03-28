Пекин, , 04:20 — REGNUM Международная команда, возглавляемая китайскими учеными, успешно произвела самые молодые клетки человека in vitro (в пробирке), что может проложить путь к достижениям в области регенерации органов, сообщает агентство Синьхуа.

Стволовые клетки человека Vojtech.dostal

Исследование, опубликованное в журнале Nature 22 марта, объявило об открытии быстрого, контролируемого метода преобразования стволовых клеток в настоящие 8-клеточные эмбрионоподобные клетки, не полагаясь на генную инженерию.

Группа исследователей из Китая, Великобритании и Бангладеш преобразовала плюрипотентные стволовые клетки, или «взрослую» версию ранних эмбриональных клеток, обратно в более «ювенильную» версию клеток с потенциалом развития, что равносильно оплодотворенным яйцеклеткам на стадии развития 3-го дня.

Тотипотентные эмбрионоподобные клетки восьмиклеточной стадии воссоздают эмбриональное состояние оплодотворенной яйцеклетки всего после трех делений, что делает их самыми молодыми клетками человека, выведеными in vitro из когда-либо известных, сказал сотрудник Китайской академии наук Ли Вэньцзюань, который является одним из соответствующих авторов статьи.

Клетки, описанные как «тотипотентные», по мнению исследователей, обладают потенциалом для создания всех типов клеток в эмбриональных и внеэмбриональных тканях.

«Эти клетки могут не только дифференцироваться в плацентарную ткань, но и потенциально развиваться в более зрелые органы», — сказал Ли.

Исследователи также пересадили клетки восьмиклеточной стадии подкожно взрослым мышам, и, согласно исследованию, эти клетки превратились в сложные тератомы. Эксперименту способствовала технология секвенирования одной клетки, разработанная компанией BGI-Research из Шэньчжэня. Этическая экспертиза дала разрешение на проведение соответствующего исследования.