Пекин, 28 марта, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Естественные леса с богатой растительностью должны быть приоритетными в сохранении экосистем, поскольку они могут накапливать больше углерода, обеспечивать большим количеством воды и лучше предотвращать эрозию почвы, поддерживать биоразнообразие, чем простые древесные плантации, согласно новому исследованию, опубликованному онлайн в журнале Science, передает агентство Синьхуа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Исследователи из семи стран, включая Китай, Великобританию и Бразилию, оценили около 26 000 записей из 264 полевых обследований в 53 странах. Они обнаружили, что не все подходы к восстановлению лесов дают одинаковые результаты, в то время как естественные леса, которые содержат смесь различных древесных, кустарниковых и травянистых пород, превосходят искусственные леса из ограниченного числа древесных пород в экосистемных услугах, таких как поглощение углерода, борьба с эрозией почвы и обеспечение водой.

Борьба с эрозией почвы, в частности, больше всего страдает при восстановлении лесов в стиле плантаций, в то время как обеспечение водой особенно проблематично в более сухом климате — именно там, где, по мнению исследователей, воды меньше. Сравнение двух основных подходов к восстановлению лесов оказалось в центре внимания в понедельник, в Международный день лесов, ежегодно отмечаемый 21 марта.

Согласно исследованию, древесные плантации имеют преимущество в производстве древесины, но они не так полезны, как восстановление естественных лесов, когда речь заходит о сохранении биоразнообразия.

«Когда цели восстановления касаются экологических выгод, мы должны стремиться к восстановлению естественных лесов», — сказала первый автор исследования и научный сотрудник Института экологии Пекинского университета Хуа Фанъюань.

Исследование также показало, что для многих старых или заброшенных плантаций по всему миру, которые больше не используются для производства древесины, восстановление их в естественных лесах принесет больше экологических выгод.

Хуа сказала Синьхуа, что несколько исследовательских групп, например, в Пекине и Сан-Паулу, попытались воспроизвести видовое богатство первичных лесов на плантациях, чтобы восстановить биоразнообразие и функционирование экосистем.

Исследователи заявили, что это было первое глобальное исследование, сравнивающее эффективность двух основных подходов к лесовосстановлению.

«Теперь мы можем начать понимать синергию и компромиссы между различными целями восстановления и, таким образом, помочь в принятии обоснованных решений», — сказал соавтор с кафедры зоологии Кембриджского университета Эндрю Балмфорд.