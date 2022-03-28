Синин, Китай, , 04:11 — REGNUM Провинция Цинхай на северо-западе Китая недавно сделала снимки и видеозаписи чешуйчатого крохаля, находящегося под угрозой исчезновения вида птиц и под защитой китайского государства первого класса, сообщает агентство Синьхуа.

Озеро Тайменье и семья крохаля Олег Кугаев © ИА REGNUM

Это первые фотографии и видеозаписи птицы, снятые в провинции, которые помогают заполнить пробелы. Этот вид относится к реликтовым видам третичного периода и живет на Земле уже более 10 млн лет. Он занесен в красную книгу Международного союза охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения, а Дальний Восток России и северо-восточный Китай официально считаются основными базами размножения птицы.

Прошло более трех десятилетий с тех пор, как утка, находящаяся под угрозой исчезновения, была впервые замечена в Цинхае, согласно местной хронике о животных, сообщило управление по охране дикой природы при провинциальном бюро лесного хозяйства и пастбищ.

Самка чешуйчатого крохаля была впервые замечена в конце января в национальном парке водно-болотных угодий в Синине, столице провинции. Некоторые орнитологи и эксперты изучали местное разнообразие птиц, когда делали снимки этого вида. Примерно в середине марта утка, находящаяся под угрозой исчезновения, была обнаружена среди других обычных птиц в том же районе исследования.

Птицу можно использовать для мониторинга экологии, так как она очень требовательна к среде обитания и чувствительна к изменениям окружающей среды. В настоящее время численность дикой природы во всем мире оценивается примерно в 2000 особей. По мнению экспертов, появление птицы в Цинхае еще раз свидетельствует об улучшении экологической обстановки в бассейне реки Хуаншуй.