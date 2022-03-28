Пекин, 28 марта, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Банковский и страховой регулятор Китая заявил, что он будет энергично добиваться создания фонда обеспечения финансовой стабильности в попытке создать полную сеть безопасности для финансовых рынков, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Страхование

Представитель Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) сделал замечания, отвечая на вопросы СМИ, согласно заявлению CBIRC. В отчете о работе правительства за этот год, опубликованном ранее в этом месяце, впервые было предложено создать фонд для снижения финансовых рисков и потенциальных опасностей.

Подчеркнув необходимость фонда, пресс-секретарь сказал, что, несмотря на общую стабильную работу, финансовый сектор Китая сталкивается со все более нестабильными и неопределенными факторами внутри страны и за рубежом и по-прежнему сталкивается с относительно серьезными проблемами.

Фонд будет использоваться для борьбы с «серьезными рисками с системными скрытыми опасностями», сказал пресс-секретарь. Представитель описал это как неотъемлемую часть системы финансовой безопасности Китая, аналогичную фондам страхования вкладов и отраслевых гарантий.

CBIRC будет работать над совершенствованием соответствующих законов и нормативных актов, а также институциональных механизмов для создания фонда, сказал пресс-секретарь. Также в заявлении пресс-секретарь пообещал усилить финансовую поддержку отраслей, пострадавших от пандемии.

Будут предприняты усилия по предотвращению общепромышленных ограничений на кредитование, принудительного досрочного погашения кредитов и произвольного расторжения кредитных соглашений для микро-, малых и средних предприятий, которые готовы погасить свои кредиты и имеют важное значение для создания рабочих мест, сказал пресс-секретарь.