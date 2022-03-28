* ИГ — запрещённая в России организация

Хадера, Израиль, 28 марта, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за стрельбу в израильском городе Хадера.

Sntat.ru Террорист

Как передаёт «Коммерсантъ», боевики утверждают, что при нападении были убиты два человека, ещё десять получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в израильском городе Хадера 27 марта неизвестные устроили стрельбу. Погибли два человека. Ранее сообщалось о шести раненых. Прибывшие на место происшествия стражи порядка ликвидировали двух нападавших.

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