Лхаса, Китай, , 04:02 — REGNUM Люди, занимающиеся спортом в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, теперь имеют возможность улучшить свои спортивные знания с помощью множества лекций, сообщает агентство Синьхуа.

«План большого сердца», разработанный Главным управлением спорта Китая специально для Тибета, Цинхая и других районов западного нагорья Китая, направлен на привлечение большего числа талантов в регионе к летним и зимним Олимпийским играм и другим международным соревнованиям. Тренеры и спортсмены со всех пяти тренировочных баз Тибета приняли участие в первой лекции на месте или по видеосвязи 26 марта.

«Те люди, которые примут участие в лекции, получат от этого пользу. Эти лекции помогут развить спортивное дело с особыми характеристиками», — сказал директор Тибетского спортивного бюро Ньима Церинг.

По словам Ньимы Церинга, среди лекторов присутствуют спортсмены, тренеры и эксперты, и по две лекции будут проводиться каждый месяц до начала июля.