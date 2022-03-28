Петропавловск-Камчатский, , 03:46 — REGNUM В Усть-Камчатском районе на озере Нерпичье утром 28 марта под лёд ушёл снегоход с мужчиной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Разлом во льду NASA Goddard Space Flight Center

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Известно, что двое мужчин передвигались на снегоходе с нартой. При подъезде к речке Светлой они провалились в промоину. Сидевшему в нарте пассажиру удалось спастись. Водитель ушел под лед вместе с техникой.

Как сообщало ИА REGNUM, двух мальчиков 2013 и 2014 годов рождения спасли на пруду Ячнево в Белгороде.