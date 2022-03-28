Южно-Сахалинск, 28 марта, 2022, 03:38 — ИА Регнум. На Сахалине началась подготовка к проведению 9 мая шествия «Бессмертного полка», об этом со ссылкой на региональный штаб отделения движения сообщило astv.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бессмертный полк

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Патриотическая акция состоится в Южно-Сахалинске и во всех административных центрах островного региона, а также в крупных населённых пунктах.

В столице Сахалина сбор участников шествия запланирован на 9 мая с 09:00 до 10:00 по местному времени с западной части площади Победы. Колона пройдёт до стадиона «Космос» в парке имени Гагарина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите около 1,5 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) 9 мая 2022 года примут участие в военном параде, в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.