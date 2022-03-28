Токио, , 03:29 — REGNUM Извержение подводного вулкана произошло в Тихом океане, в районе островов Огасавара. Об этом 28 марта сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Острова Огасавара

Проявивший активность вулкан располагался примерно в 1 тыс. километров к югу от Токио. Шлейф дыма от вулкана после извержения достиг высоты от 5,5 до 7 км над уровнем моря. Всем судам, которые могут находиться в районе извержения вулкана, разослано предупреждение о потенциальной опасности, в том числе из-за возможных скоплений пемзы.

Напомним, самое крупное в Японии извержение подводного вулкана в районе Огасавара произошло в августе 2021 года. По данным специалистов, в воды Тихого океана в районе извержения попало от 300 млн до 1 млрд тонн лавы, которая привела к скоплениям пемзы. Пемза достигла префектуры Окинава и отрицательно сказалась на судоходстве и добыче рыбы и морепродуктов.

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