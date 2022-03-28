Москва, 28 марта, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Минпромторг России отменит ответственность за параллельный импорт товаров — уже разработан соответствующий проект, но инициатива коснется не всей продукции, а только части,пишут «Известия».

Cap.ru, Владимир Иванов Глава Минпромторга Денис Мантуров

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Отмечается, что ответственность за «серый» импорт отменят для тех товаров, которые требуются «для насыщения потребительского рынка».

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Как сообщало ИА REGNUM, предложение запретить на 10 лет работу в России зарубежным компаниям, которые не вернутся на российской рынок до 1 мая 2022 года, выдвинул депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия»).