Кемерово, , 03:20 — REGNUM Арбитраж Кемеровской области признал требование регулятора обоснованным и ввёл в отношении кредитного потребительского кооператива «ЮК Инвест-Капитал» из Ленинск-Кузнецкого процедуру, применяемую в деле о банкротстве, — наблюдение. Оно продлится до 4 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Pixabay.com

В качестве временного управляющего назначен Денис Разумовский из ассоциации СРО АУ «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» (Тамбов).

Напомним, иск Центробанка России слушался с января 2022 года. В качестве претензии заявили сумму почти 580 тыс. рублей.