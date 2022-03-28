Берлин, , 03:11 — REGNUM Рост преступлений против лиц российского происхождения фиксирует Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА). В неделю регистрируется около 200 подобных случаев, заявил редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) глава БКА Хольгер Мюнх.

Русофобия Mirtesen.ru

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По его словам, преступления совершаются «против членов нашего общества как российского, так и украинского происхождения». Большинство преступлений «имеют антироссийскую направленность».

Мюнх уточнил, что речь идёт как об угрозах и оскорблениях, так и о физическом насилии и порче имущества, передаёт 28 марта ТАСС.

Также о случаях агрессии против россиян в Германии сообщают пользователи соцсетей.

Ранее посольство РФ в Берлине сообщило, что получает от соотечественников сотни сообщений о случаях притеснения и нарушения их прав.

Как сообщало ИА REGNUM, в бельгийской столице Брюсселе 27 марта прошёл митинг против русофобии и притеснений людей за использование русского языка.

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