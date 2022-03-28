Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Короткометражный мультфильм режиссера Антона Дьякова «Боксбалет» не получил кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Победу отдали мультфильму «Стеклоочиститель» испанского аниматора Альберто Мьельго, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Американскую академию киноискусств.

Цитата из фильма «Боксбалет» Оргкомитет Суздальфеста

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«Боксбалет» уже получил премию «Икар», а также признан лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале «Короче».

Мультфильм Дьякова о истории любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, другими претендентами на премию в этой номинации были мультфильмы «Дела искусства» Джоанны Куинн, «Бестия» Хьюго Коваррубиаса, «Робин» Дэна Оджари и Майкла Плиза и «Стеклоочиститель».