Казань, 28 марта 2022, 03:06 — REGNUM Кредиторы не оставляют попыток инициировать банкротное дело в отношении старейших судоходов Поволжья — компании «Татфлот». В арбитраж Татарии очередное дело уже поступило, но ещё к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.
Претензии Сергея Щекочихина из Саранска поступили в суд 25 марта 2022 года. Сумма исковых требований — 415 640,22 рубля.
Напомним, в 2021 году, выйдя из одного банкротного спора, оператор двух речных портов республики снова получил схожий иск. Предыдущие претензии были оставлены без удовлетворения, а с налоговым органом, ставшим одним из истцов, в декабре 2021 года утверждено мировое соглашение.
«Татфлот» ведёт свою историю с 1718 года. СМИ Татарии в последние годы связывали актив с бывшим депутатом Госсовета РТ, владельцем ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным.
В действующей правовой форме в ЕГРЮЛ фирма зарегистрирована в 2004 году. Среднесписочная численность персонала компании более 800 человек. Руководитель с марта 2022 года — Сергей Жуков.