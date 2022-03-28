Казань, 28 марта, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Кредиторы не оставляют попыток инициировать банкротное дело в отношении старейших судоходов Поволжья — компании «Татфлот». В арбитраж Татарии очередное дело уже поступило, но ещё к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Претензии Сергея Щекочихина из Саранска поступили в суд 25 марта 2022 года. Сумма исковых требований — 415 640,22 рубля.

Напомним, в 2021 году, выйдя из одного банкротного спора, оператор двух речных портов республики снова получил схожий иск. Предыдущие претензии были оставлены без удовлетворения, а с налоговым органом, ставшим одним из истцов, в декабре 2021 года утверждено мировое соглашение.

«Татфлот» ведёт свою историю с 1718 года. СМИ Татарии в последние годы связывали актив с бывшим депутатом Госсовета РТ, владельцем ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным.