Красногорск, , 02:50 — REGNUM Строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком на улице Гагарина в Орехово-Зуево займётся компания из Татарии, чьи заявка стала единственной допущенной к тендеру. Заявка второго участника была отклонена из-за несоответствия требованиям, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

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Контракт стоимостью 665 093 024,23 рубля с компанией «Фортэкс» числится в стадии подписания. Компания учреждена в марте 2004 года, прописана в селе Шатки (Татария). Средняя численность персонала — более 100 человек. Владельцы — ООО «Монтажспецстрой» и Рауф Галямов, которому принадлежит и «Монтажспецстрой». По открытым данным ООО было исполнителем свыше 130 госконтрактов на общую сумму более 12 млрд рублей.

Напомним, в задачи исполнителя входит разработка документации и возведение объекта не позднее конца декабря 2023 года. Площадь здания составит 5,1 тыс. кв. м. Контракт оплатят средствами бюджетов трёх уровней.