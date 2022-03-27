Москва, 28 марта, 2022, 02:44 — ИА Регнум. Минздрав РФ на случай ухода иностранных фармпроизводителей и для предотвращения дефицита приступил к сбору данных по лекарствам, которые не выпускаются в стране и дружественных государствах.

Иван Шилов ИА REGNUM Таблетки

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Работа проводится для того, чтобы российские регионы при логистических затруднениях могли заранее знать, чем временно заменить отсутствующие медикаменты. Все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, поставки идут по графику, а Минздрав не видит оснований для дефицита по каким-то группам лекарств, пишут «Ведомости».

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Как сообщало ИА REGNUM, спрос на некоторые виды лекарств в РФ вырос в 10 раз. Об этом 27 марта заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.