Таллин, , 02:32 — REGNUM Корабли британских ВМС и противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon участвовали в совместных учениях с силами Дании, Латвии, Литвы, Швеции и Эстонии в Балтийском море.

Британский флот

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Британские судна доставили военную технику и снаряжение в Эстонию, где разместился многонациональный батальон НАТО, находящийся под командованием Соединенного Королевства.

«Подобная деятельность в Балтийском море обычна для нас и наших партнеров по Объединенным экспедиционным силам в одной из основных областей наших географических интересов», — цитирует ТАСС генерал-майора Великобритании Джима Морриса.

По словам Морриса, сейчас как никогда важно гарантировать сохранение свободы навигации в Балтийском море.

Новая партия техники отправлена в Эстонию в рамках снабжения батальона НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран НАТО 24 марта собрались в Брюсселе на внеочередном саммите. Эстония намерена вместе с Латвией и Литвой призвать альянс к усилению военного присутствия в Восточной Европе.