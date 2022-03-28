Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Обвинение в призыве к свержению власти в России отверг президент США Джозеф Байден. Об этом 27 марта сообщило агентство Reuters.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

На вопрос журналиста, призывал ли он к смене режима в России, когда заявил, что российский президент Владимир Путин «не может оставаться у власти», Байден коротко ответил: «Нет!».

В свою очередь, пресс-служба Белого дома также заверила, что американский лидер в своём выступлении с продолжительной речью в Варшаве не имел в виду смену власти в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что помощники президента США Байдена были удивлены словами главы Белого дома о российском лидере Владимире Путине, слова американского лидера застали врасплох и европейских политиков.

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