Москва, 28 марта, 2022, 02:21 — ИА Регнум. На курс рубля и экономику России давят не только санкции и контрсанкции, но и другие факторы. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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По его словам, ограничение рыночной экономики в таких масштабах бьёт по всем участникам рынка, в том числе по России. Оказывает давление как на рубль, так и на другие валюты, повышение ставки ФРС США за счёт укрепления доллара.

Не стоит сбрасывать со счетов и пандемию коронавируса, отметил эксперт. В частности, влияние на финансовую ситуацию оказывает очередная волна распространения коронавирусной инфекции в Китае.

Однако самым важным фактором в настоящее время Маслов назвал ситуацию вокруг Украины.

Аналитики отметил, что сейчас курс рубля не полностью отражает реальную ситуацию на рынках, так как короткие позиции запрещены и к торгам на бирже не допущены нерезиденты.

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