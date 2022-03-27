Рамалла , 28 марта, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Король Иордании Абдалла II и президент Палестины Махмуд Аббас запланировали переговоры 28 марта, в ходе которых обсудят ситуацию в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иордания

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Иорданский монарх посетит Рамаллу после теракта в Хадера, где 27 марта погибли двое израильтян и шестеро получили ранения.

«Король Абдалла II обсудит с Махмудом Аббасом меры по снижению насилия на палестинских территориях накануне мусульманского поста в месяц рамадан, который начнется 2 апреля», — пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Аббас обвиняет международное сообщество в применении двойных стандартов и активном замалчивании преступлений Израиля против палестинцев. По информации информагентства WAFA, об этом лидер Палестины заявил 27 марта в Рамалле на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.