Москва, 28 марта, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Число участников добровольческого движения в Москве неуклонно растёт. Об этом 28 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ресурсный центр Мосволонтер. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

По её словам, к команде ресурсного центра «Мосволонтер» присоединились свыше 140 тыс. москвичей. В рамках этой деятельности для городских добровольцев доступно более 10 направлений, например, культура, спорт, экология, медиаволонтерство, участие в патриотических акциях.

«Только с начала этого года к команде «Мосволонтера» присоединились 10 тыс. человек. А всего в базе ресурсного центра уже зарегистрированы свыше 140 тыс. добровольцев. Это люди, которые в любую минуту готовы прийти на помощь. Они заботятся о пенсионерах — доставляют им на дом продукты и лекарства, поддерживают приюты для животных, а еще активно участвуют в жизни города», — сказала Сергунина.