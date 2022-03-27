Великий Новгород, 28 марта, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Более 4,5 тыс. жителей Новгородской области 27 марта из-за снега и сильного ветра остались без электроснабжения, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Без света

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Обесточенными оказали более 300 населенных пунктов. Аварийные бригады приступили к ремонтным работам. Отключения зафиксированы в 16 районах. На восстановлении задействованы 59 бригад, 213 человек и 60 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за прошедшие сутки из-за непогоды были повалены 49 деревьев.