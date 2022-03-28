Брюссель, , 01:52 — REGNUM Продолжать диалог с Россией по ситуации на Украине, одновременно укрепляя свою обороноспособность, считает необходимым Евросоюз. Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель в интервью французскому телеканалу LCI, фрагменты из которого он опубликовал 27 марта на своей странице в Twitter.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

Мишель подверг критике спецоперацию российских войск на Украине, но отметил, что Евросоюзу необходимо продолжать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, так как «именно он находится в Кремле, нравится это или нет».

Также Мишель добавил, что параллельно с налаживанием диалога следует активно укреплять оборону восточного фланга НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден обвинил российского лидера Путина в попытках развалить блок НАТО.

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