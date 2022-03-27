Вологда, 28 марта, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Несколько населённых пунктов Вологодской области оказались из-за непогоды в энергетической блокаде.

ИА REGNUM Без света

Об отключении электроснабжения 27 марта написал в соцсетях первый замгубернатора области Антон Кольцов.

Сообщается, что порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Так, в Бабаевском районе без света оказались 72 населенных пункта, где проживают почти 700 человек, в Устюженском районе — 31 населенный пункт с населением 1273 человека. В Череповецком районе без электроснабжения остались 13 населенных пунктов с численностью 228 человек.

Антон Кольцов сообщил, что на объектах работают аварийные бригады, всего 65 человек.