Вашингтон, 28 марта, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что осуждает теракт в израильском городе Хадера, произошедший 27 марта и унесший жизни двух человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

«Мы осуждаем сегодняшнюю террористическую атаку в Хадере. Таким бессмысленным актам насилия и убийства нет места в обществе», — цитирует Блинкена ТАСС.

Также на своей странице в соцсети шеф американской дипломатии заявил о поддержке Израиля и соболезнованиях семьям жертв.

Добавим, Блинкен в настоящее время находится в ближневосточном турне. 27 марта в Иерусалиме он встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и главой МИД Израиля Яиром Лапидом.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженное нападение в израильском Хадере произошло 27 марта. Двое террористов открыли огонь из автоматического оружия. Погибли два человека, шестеро ранены. Террористов ликвидировали сотрудники полиции Израиля.

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