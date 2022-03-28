Марсель, Франция, 28 марта 2022, 01:30 — REGNUM Как сообщает издание Goal France, мадридское «Атлетико» лидирует в гонке за 22-летнего французского центрального защитника «Марсели» Бубакара Камара.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне
Антон Зайцев

Ранее сообщалось, что на Камара также претендует «Манчестер Юнайтед», выступающий в Английской Премьер-лиге 2021/22.

В текущем сезоне французской Лиги 1 защитник принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Лорьяна» (4:1).

На данный момент трансферная стоимость воспитанника «Марсели», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «Марселью» рассчитано до 30 июня 2022 ода.