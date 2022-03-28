Марсель, Франция, , 01:30 — REGNUM Как сообщает издание Goal France, мадридское «Атлетико» лидирует в гонке за 22-летнего французского центрального защитника «Марсели» Бубакара Камара.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

Ранее сообщалось, что на Камара также претендует «Манчестер Юнайтед», выступающий в Английской Премьер-лиге 2021/22.

В текущем сезоне французской Лиги 1 защитник принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Лорьяна» (4:1).

На данный момент трансферная стоимость воспитанника «Марсели», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «Марселью» рассчитано до 30 июня 2022 ода.