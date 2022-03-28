Пхеньян, , 01:23 — REGNUM КНДР продолжит разработку и развитие наступательного вооружения. Такое заявление сделал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, 27 марта сообщает агентство Yonhap.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

Ким Чен Ын выступил с комментарием во время фотосессии, на которую были приглашены учёные и представители руководства страны, которые принимали участие в разработке и продвижении межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа «Хвасон-17».

По словам главы КНДР, страна будет и дальше двигаться к укреплению потенциала национальной обороны и развитию «более мощных ударных возможностей», для последующего оснащения ими армии Северной Кореи.

Напомним, 24 марта КНДР по прямому приказу Ким Чен Ына провела испытания МБР «Хвасон-17». Ракета была запущена практически под прямым углом. По данным Северной Кореи, МБР пролетела около 1090 км, максимальная высота полёта составила 6 248 км. По данным минобороны Японии, ракета упала в пределах особой экономической зоны страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около месяца понадобиться для восстановления одного из тоннелей ядерного полигона Пхунгери в провинции Хамгён-Пукто властям Северной Кореи. В 2018 году КНДР сообщила о ликвидации полигона в качестве жеста доброй воли, однако сейчас руководством КНДР было принято решение восстановить тоннель.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНДР могут за месяц восстановить тоннель на ядерном полигоне Пхунгери