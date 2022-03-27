Невинномысск, Ставропольский край, 28 марта, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по факту осквернения мемориала «Вечный огонь» в Ставропольском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в СКР.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Уточняется, что Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Ставропольскому краю Игорю Иванову представить доклад об обстоятельствах осквернения Вечного огня в городе Невинномысске.

Напомним, ранее в интернете появилась информация о том, что в Невинномысске неизвестные осквернили мемориал «Вечный огонь», справив на него нужду.

Установлено, что акт вандализма совершили трое молодых людей. Их задержали сотрудники органов внутренних дел. Следователи инициировали перед надзорными органами вопрос о передаче уголовного дела из органов внутренних дел для дальнейшего расследования.

Центральный аппарат СКР поставил на контроль ход исполнения этого поручения.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства начать процессуальную проверку по факту осквернения памятника российскому флотоводцу, генералу Федору Ушакову в Греции.

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