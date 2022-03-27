Лондон, 28 марта, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, 31-летний фланговый атакующий защитник «Челси» и сборной Испании по футболу Маркос Алонсо покинет лондонский клуб после завершения текущего сезона.

Www.chelseafc.com Маркос Алонсо

По информации источника, Алонсо готово подписать мадридское «Атлетико». Трансфер может состояться в грядущее летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

Маркос Алонсо выступает за «Челси» с 31 августа 2016 года после перехода из «Фиорентины» за 23 миллиона евро. Текущее соглашение испанского футболиста с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Маркос Алонсо принял участие в 32-х матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и три ассиста.