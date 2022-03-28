Вена, , 01:09 — REGNUM Издание Financial Times со ссылкой на свой источник заявило, что Австрия якобы является «авианосцем» секретных мероприятий России.

Австрия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Австрия — «настоящий авианосец» российской тайной деятельности. Её спецслужба, ведомство по охране Конституции и борьбе с терроризмом, считается настолько «ненадежным», что на какое-то время его отстранили от большей части мер по обмену разведданными на европейском уровне», — пишет РИА Новости.

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Отмечается, что минобороны Австрии — «практически отдел Главного разведывательного управления Генерального штаба России».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вене 25 марта прошёл митинг против НАТО.