Бергамо, Италия, 28 марта, 2022, 01:05 — ИА Регнум. 30-летний центрфорвард «Аталанты» из Бергамо и сборной Колумбии по футболу Луис Мурьель может покинуть команду в грядущее летнее трансферное окно.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Луис Мурьель

Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте, переговоры между «Аталантой» и колумбийцем на предмет продления контракта зашли в тупик. Текущее соглашение Мурьеля с клубом из Бергамо рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Луис Мурьель принял участие в девятнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Футболист выступает за «Аталанту» с 1 июля 2019 года после перехода из испанской «Севильи» за 21,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.