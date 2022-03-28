Барселона, Испания, , 01:02 — REGNUM 23-летний центральный защитник каталонской «Барселоны» и сборной Уругвая по футболу Рональда Араухо, как утверждает издание Daily Express, претендуют лондонские «Челси» и «Арсенал».

Текущее соглашение Рональда Аруахо с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года. За «Барселону» уругваец выступает с 29 августа 2018 года после перехода из уругвайского клуба «Бостон Ривер» за 4,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Рональд Араухо принял участие в 22-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получил четыре желтые карточки.