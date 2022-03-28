Оттава, , 00:59 — REGNUM 27 марта сборная Канады по футболу в матче тринадцатого тура третьего раунда отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре, разгромила сборную Ямайки со счетом 4:0.

Канада ankakay

Забитыми мячами отметились Кайл Ларин (13' Стивен Эуштакиу), Таджон Бьюкенен (44'), Джуниор Хойлетт (83' Таджон Бьюкенен) и Эдриан Мариаппа (89' автогол). Единственную желтую карточку на 43-й минуте получил защитник сборной Ямайки Джавайн Браун.

Статистика матча (Канада/Ямайка)

Удары 20/2

Удары в створ 9/1

Владение 53%/47%

Нарушения 14/11

Угловые 9/0

Составы команд:

Канада: Борян, Адекугбе, Хенри (Хатчинсон, 62'), Ларея (Джонстон, 63'), Кеннеди, Эуштакиу (Фрейзер, 70'), Хойлетт, Бьюкенен, Ларин (Каваллини, 62'), Осорио (Миллер, 76'), Дэвид.

Ямайка: Блейк, Кинг, Томас (Маршалл, 55'), Мариаппа, Ли, Моррисон, Браун (Шиминиес, 46'), Виллиамс, Нельсон (Уолкер, 46'), Грин (Вассел, 70'), Бигрейв.