Турин, Италия, , 00:50 — REGNUM Туринский «Ювентус» в ближайшее время продлит контракт с 29-летним фланговым защитником сборной Италии Маттия Де Шильо. Новое соглашение, как сообщает журналист Николо Скира, будет рассчитано до 2025 года.

Логотип Ювентуса

По информации источника, Де Шильо по новому контракту с туринским клубом будет получать 2 миллиона евро в год. Текущее соглашение футболиста со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Маттия Де Шильо принял участие в шестнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету защитника один ассист.

Де Шильо перешел в «Ювентус» 20 июля 2017 года из «Милана» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.