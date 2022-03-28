Турин, Италия, 28 марта 2022, 00:50 — REGNUM Туринский «Ювентус» в ближайшее время продлит контракт с 29-летним фланговым защитником сборной Италии Маттия Де Шильо. Новое соглашение, как сообщает журналист Николо Скира, будет рассчитано до 2025 года.

Логотип Ювентуса
Логотип Ювентуса

По информации источника, Де Шильо по новому контракту с туринским клубом будет получать 2 миллиона евро в год. Текущее соглашение футболиста со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Маттия Де Шильо принял участие в шестнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету защитника один ассист.

Де Шильо перешел в «Ювентус» 20 июля 2017 года из «Милана» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.