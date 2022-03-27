Берлин, 28 марта, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против отправки на Украину миротворческого контингента НАТО, сообщает ТАСС.

Olaf Kosinsky Канцлер Германии Олаф Шольц

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«Мы не будем действовать там в военной сфере, даже если называть это миротворческими войсками. Не будем добиваться там бесполетной зоны», — заверил канцлер.

Шольц акцентировал, что делает «всё, чтобы помочь Украине». По его словам, сейчас главный инструмент — санкции со стороны Запада против России.

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Как сообщало ИА REGNUM, Германия намерена сокращать зависимость от энергетических из России, но резкое эмбарго могло бы отрицательно сказаться на рынке труда.