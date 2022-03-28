Париж, , 00:46 — REGNUM 28-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер выразил недовольство количеством своего игрового времени в составе парижского клуба.

Матч между футбольными клубами «Пари Сен-Жермен» и «Реймс» Psg.fr

«Ситуация в клубе непростая. Мне не хватает игрового ритма. Мне нужно больше игрового времени», — цитирует Дракслера издание Sport1.

В текущем сезоне Юлиан Дракслер принял участие в восемнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, проведя на поле суммарно 541 минуту. На счету немецкого полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача.

Дракслер выступает за «Пари Сен-Жермен» с 3 января 2017 года после перехода из «Вольфсбурга» за 36 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.